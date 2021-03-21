В Набережных Челнах утвердили алгоритм оповещения населения на случай войны и ЧС

Власти Набережных Челнов утвердили порядок оповещения населения при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Согласно документу передачу речевой информации должны осуществлять профессиональные дикторы, при их отсутствии — должностные лица уполномоченных организаций.



Основным способом оповещения о войне и ЧС является передача информации и сигналов через теле- и радиовещание. Также допускается использование в этих целях машин экстренных служб с громкоговорящими системами, ручных сирен и мегафонов, SMS-оповещений.

Документ предусматривает осуществление информирования населения автограда о развитии и масштабах ЧС, ходе и итогах их ликвидации, об ожидаемых стихийных и других природных явлениях и др., пишут «Челнинские известия».

Напомним, 3 и 4 марта в Татарстане прошла проверка региональной, местной и локальной систем оповещения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.



Татьяна Демина