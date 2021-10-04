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Россия потратит в 2022 году на оборону более 3,5 трлн рублей — много это или мало?

17:45, 04.10.2021 4
Россия потратит в 2022 году на оборону более 3,5 трлн рублей — много это или мало?

В 2022 году военные расходы в России превысят 3,5 триллиона рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета страны на 2022—2024 годы.

Всего федеральный центр потратит на оборону почти 15% от общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны.

Как отмечает РБК, расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2022 году впервые за два года снова превысят показатели раздела «Национальная экономика» — на последний в следующем году направят 3,46 триллиона рублей. Крупнейшим разделом останется социальная политика, на которую пойдет 5,8 триллиона рублей.

До пандемии расходы на экономику превышали военные еще в 2014 году, когда произошел обвал цен на нефть, а также в 2009-м — тогда ВВП России упал на 7,8%.

Фото: Максим Платонов

3,5 триллиона рублей на оборону РФ в 2022 году — это:

  • Около $48 млрд, или €41 млрд, по курсу на сегодня.
  • Примерно на 100 миллиардов меньше, чем в 2021 году: согласно данным госпортала «Электронный бюджет», оборонные расходы России в этом году запланированы в размере 3,4 триллиона.
  • Почти в два раза больше расходов России на оборону в 2012 году — по информации Минфина, они тогда составили 1,85 трлн рублей.
  • Четыре военных бюджета Украины на следующий год — он составит 319,4 млрд гривен, или $12 миллиардов.
  • 54 бюджета Эстонии — расходы страны на оборону в 2022 году составят €748 миллионов.
  • 15-я часть возможного бюджета Штатов на оборону на 2022 год — $752,9 млрд. Такую сумму администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса.
  • Почти такой же бюджет будет у Министерства обороны Японии на 2022 финансовый год (начинается в апреле 2022 года) — 5,4 трлн иен, или $49,1 миллиарда.
  • Германия потратит в следующем году на оборону на $2 млрд меньше — в 2022 году военный бюджет составит $50 млрд. Сумма является рекордной.
Дарья Пинегина
ОбществоПромышленностьОПК

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 04 окт
    Военные расходы всегда самые большие
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  • Анонимно 04 окт
    Главное, чтобы не было войны
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  • Анонимно 04 окт
    Пустая трата денег. Если война по настоящему , то не танков, не самолетов ничего не будет.Ьудет как 1941 году.
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    Анонимно 04 окт
    Согласен
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