Игрок ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией

Тренерский штаб сборной России вызвал полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова для подготовки к октябрьским матчам национальной команды в отборочном раунде чемпионата мира — 2022 по футболу.

Главный тренер Валерий Карпин принял решение доукомплектовать состав еще одним игроком из-за повреждения Александра Головина. Хавбек «Монако» получил травму в последнем матче команды в чемпионате Франции и может пропустить ближайшие игры сборной.

— Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова, — приводятся слова Карпина на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Фото: rfs.ru

Ранее стало известно, что сборы национальной команды в октябре может пропустить полузащитник «Химок» Денис Глушаков, который также получил травму в последнем матче за свою команду.

В ближайшее время сборной России предстоит сыграть со сборными Словакии (в Казани 8 октября) и Словении (в Мариборе 11 октября).