Глушаков может пропустить матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков может пропустить октябрьские матчи сборной России по футболу в отборочном раунде чемпионата мира — 2022.

Хавбек получил травму в ходе игры 10-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:0). У 34-летнего игрока выявлено микроповреждение задней поверхности бедра. Врачи подмосковного клуба полагают, что Глушаков сможет восстановиться к 17 октября, когда «Химкам» предстоит сыграть с «Ахматом».

Сам футболист уже отправился в расположение сборной. Возможность участия Глушакова в ближайших матчах определит медицинский штаб национальной команды.

Фото: vk.com/fckhimki_official

Напомним, ранее футболист «Химок» вошел в итоговый список сборной России на игры отбора к ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Глушаков не вызывался в национальную команду с 2018 года.