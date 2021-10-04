На ремонт дорог в Болгаре направят почти 65,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Болгаре проведут ремонт дорожно-уличной сети. На эти цели из бюджета Татарстана готовы выделить почти 65,4 млн рублей.

Благоустроить намерены дороги по улицам Ленина, Гордеева, Антона (участок от ул.Ленина до ул.Смирнова), Клубная, Урожайная и Булгарская. В общей сложности планируется отремонтировать 4,893 км до 4 июля 2022 года. Заказчиком работ выступает Главтатдортранс.

В частности, на дорогах в Болгаре запланировано устройство искусственных неровностей из асфальтобетона, установка дорожных знаков, нанесение осевой дорожной разметки и разметки пешеходных переходов. По улице Ленина появится разметка парковочных мест, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заказчик уточняет, что по улицам Антона, Клубная, Урожайная и Булгарская работы осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов на территории общего пользования. На улицах Ленина и Гордеева ремонт производятся на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

В прошлом месяце «Реальное время» писало, что в ремонт худших участков дороги на Древний Булгар вложат 900 млн рублей. Подробнее — в материале.

Татьяна Демина