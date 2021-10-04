В Челнах жители пожаловались на некачественный новый асфальт

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Жители дома 18/10 в Набережных Челнах пожаловались на плохое качество асфальта, положенного во дворе недавно.



Асфальт положили только год назад, а он уже покрылся трещинами. Жители переживают, что он не переживет нынешнюю зиму и на дороге снова появятся ямы.

«После зимы будут дыры... Гарантия есть у подрядчиков?» — спрашивают челнинцы.

В Елабуге учащиеся школы №8 пожаловались на состояние туалетов в образовательном учреждении. Причиной жалобы стало отсутствие перегородок и дверей.



Маргарита Головатенко