В Челнах жители пожаловались на некачественный новый асфальт
Жители дома 18/10 в Набережных Челнах пожаловались на плохое качество асфальта, положенного во дворе недавно.
Асфальт положили только год назад, а он уже покрылся трещинами. Жители переживают, что он не переживет нынешнюю зиму и на дороге снова появятся ямы.
«После зимы будут дыры... Гарантия есть у подрядчиков?» — спрашивают челнинцы.
В Елабуге учащиеся школы №8 пожаловались на состояние туалетов в образовательном учреждении. Причиной жалобы стало отсутствие перегородок и дверей.
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