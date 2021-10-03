Жители Елабуги пожаловались на состояние туалетов в школах

Фото: соцсети

В Елабуге учащиеся школы №8 пожаловались на состояние туалетов в образовательном учреждении, поделившись фотографиями в социальных сетях.



Причиной жалобы стало отсутствие перегородок в помещении. «Так чисто, что аж перегородок не видно. Или они такие тонкие», — написал автор.

В комментариях некоторые пользователи искренне удивились, как выглядит туалет, другие отметили, что в таком состоянии находится большинство туалетов в образовательных учреждениях Елабуги.

В иных школах, как отметили комментаторы, могут быть перегородки, но нет дверей, то есть ситуация аналогичная: «Как было 10—15 лет назад, так и осталось. Особенно весело, если в туалет очередь, но не в коридоре, а внутри».

Маргарита Головатенко