Новости общества

10:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Елабуги пожаловались на состояние туалетов в школах

17:47, 03.10.2021
Жители Елабуги пожаловались на состояние туалетов в школах
Фото: соцсети

В Елабуге учащиеся школы №8 пожаловались на состояние туалетов в образовательном учреждении, поделившись фотографиями в социальных сетях.

Причиной жалобы стало отсутствие перегородок в помещении. «Так чисто, что аж перегородок не видно. Или они такие тонкие», — написал автор.

В комментариях некоторые пользователи искренне удивились, как выглядит туалет, другие отметили, что в таком состоянии находится большинство туалетов в образовательных учреждениях Елабуги.

В иных школах, как отметили комментаторы, могут быть перегородки, но нет дверей, то есть ситуация аналогичная: «Как было 10—15 лет назад, так и осталось. Особенно весело, если в туалет очередь, но не в коридоре, а внутри».

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также