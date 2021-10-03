Волонтеры в Челнах перестали бесплатно кормить пьяных людей

В Набережных Челнах предприниматель Рустам Гатин еще в прошлом году организовал для нуждающихся бесплатное питание. Помощь оказывают всем: малоимущим, целым семьям, попавшим с трудную ситуацию и людям без определенного места жительства.



Однако бесплатно кормить пьяных людей перестали. Уже в мае пьяных людей просили уйти в конец очереди или вовсе покинуть площадку, а сейчас их вообще не допускают.

Волонтеры не отказывают в помощи тем, кто болен алкоголизмом, но за порцией они должны прийти трезвыми.

Фото: kzn.ru (архив)

В ноябре 2020 года Рустам Гатин обращался к властям с просьбой выделить место для раздачи еды для бездомных.

Маргарита Головатенко