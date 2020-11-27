В Челнах предприниматель попросил выделить место для раздачи еды бездомным

В Набережных Челнах местный предприниматель обратился к властям с просьбой выделить место для раздачи еды для бездомных. Владелец передвижной полевой кухни Рустам Гатин начал кормить бездомных и других представителей незащищенных категорий населения, но столкнулся с негативом окружающих: не всем людям и организациям это понравилось.

Чтобы раздача еды перестала быть стихийной, он обратился к властям с просьбой выделить место под благотворительность.

Фото: архив kzn.ru

Также Гатин предложил объединить усилия с другими общественными организациями. Например, проводить на месте раздачи еды тесты на ВИЧ.

«Бездомные не пойдут специально проходить тесты и не обратятся за помощью к психологу. Если даже из 30 человек, которые придут за едой, мы сможем адаптировать к нормальной жизни хотя бы двоих — это уже будет победа, — цитирует предпринимателя Chelny-biz.ru.

Ранее «Реальное время» сообщало об открытии места раздачи горячего питания для бездомных и нуждающихся в казанском парке имени Петрова (Кировский район).



Ольга Плешкова