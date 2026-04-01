Жители Татарстана смогут увидеть «розовую Луну», ее еще называют «пасхальной»

Фото: Дарья Пинегина

В ночь с 1-го на 2-е апреля жители Татарстана смогут увидеть «пасхальную» или, как ее еще называют, «розовую Луну». Пик полнолуния ожидается примерно в 5 часов утра, сказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории им. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Он отметил, что в астрономии нет понятия «розовая Луна». Так называют данное явление коренные народы Северной Америки, где в апреле цветет дикорастущий флокс. Люди связали полнолуние с ярко-розовыми цветами, отсюда и это необычное название, объяснил эксперт.

— Еще апрельское полнолуние называют «пасхальной Луной». Так как апрельское полнолуние обозначало, что в последующее воскресенье будет католическая Пасха, в 2026 году это 5 апреля. А вот у православных Пасха в этом году совпадет с Днем космонавтики — 12 апреля, — сказал Нефедьев.

Он добавил, что увидеть «розовую Луну» можно в почти полной фазе.

— Практически полный диск Луны можно будет наблюдать своими глазами, но лучше использовать оптический прибор, например, бинокль, чтобы увидеть на нашем спутнике кратеры, горы и лунные моря — лаву, разлившуюся по его поверхности, — обратил внимание Нефедьев.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/389887-ssha-planiruyut-vysadku-cheloveka-na-lunu-v-blizhayshie-chetyre-goda



Никита Егоров