Вероника Андрусенко выступит на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани

Призер чемпионатов мира россиянка Вероника Андрусенко выступит на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Состязания пройдут 2—7 ноября.

— В планах у меня чемпионат Европы и потом полуфинал ISL (Международной лиги плавания). По итогам чемпионата Европы будет понятно, поеду я на чемпионат мира по короткой воде или нет, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Вероника Андрусенко выступала на Олимпиаде в Токио.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце сентября на сайте госзакупок был опубликован тендер на подготовку и проведение международных соревнований по водным видам спорта в Казани. На эти цели готовы выделить более 32,3 млн рублей из республиканского бюджета.



Татьяна Леухина