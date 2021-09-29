На проведение международных соревнований по водным видам спорта в Казани выделят более 32,3 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

На подготовку и проведение международных соревнований по водным видам спорта в Казани в текущем году готовы выделить более 32,3 млн рублей из республиканского бюджета. Соотсветвующей тендер размещен на портале госзакупок.

В частности, в Казани запланированы этап Кубка мира FINA по плаванию с 28 по 30 октября и чемпионат Европы по плаванию на дистанции 25 метров со 2 по 7 ноября. Мероприятия пройдут во Дворце водных видов спорта.

Заказчиком организации и проведения соревнований выступает Министерство спорта Татарстана. От подрядчика требуется организовать церемонию открытия мероприятий, а также награждения победителей и призеров.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Кроме того, от исполнителя требуется организовать прибытие и отъезды участников и гостей соревнований, разместить их в гостиницах, организовать питание и обеспечить транспортом и т.д., следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, через четыре года Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам в ходе деловой поездки в столицу Татарстана заявил, что город готов к проведению этих соревнований.



Татьяна Демина