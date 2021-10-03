В Нижнекамске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

В Нижнекамске на базе НЦРМБ открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Центр открыли в рамках федеральной программы, оборудование закупят на средства из республиканского бюджета. На данный момент на рассмотрение правительства республики были отправлены документы для определения потребности в новом оборудовании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В медучреждении появится дневной стационар, где пациенты смогут получать химиотерапию. Меняются и сроки диагностики: врачи должны обследовать пациента и поставить диагноз в течение трех дней. Приоритетным остается выявление новообразований на ранних стадиях.

В июне Минздрав Татарстана сообщил, что приобретет 211 единиц медоборудования за 170,4 млн рублей. По регпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера.



Татьяна Леухина