В Челнах на ярмарках города реализовали более 600 тонн продукции

Вчера на сельскохозяйственные ярмарки в Челнах привезли продукцию из одиннадцати районов Татарстана в объеме более 600 тонн. Об этом сообщается на сайте мэрии Набережных Челнов.

Челнинцы вчера могли купить продукцию, привезенную из Агрызского, Актанышского, Аксубаевского, Кукморского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Нурлатского, Сармановского, Тукаевского, Ютазинского районов.

Фото: gro.tatarstan.ru

На трех ярмарочных площадках жители города активно закупали картофель, морковь, лук, мясо и другую продукцию. Следующие ярмарки будут проходить 9 октября.

В августе Кабмин Татарстана одобрил предложение Минсельхоза РТ о проведении ярмарок в целях сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.