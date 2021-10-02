Эксперты: победы Татарстана на EuroSkills Graz — результат качественного изменения среднего профобразования

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills Graz 2021 молодые профессионалы из Татарстана завоевали 14 медалей и два медальона за профессионализм на соревнованиях в австрийском городе Грац с 22 по 26 сентября. Результаты прокомментировали татарстанские эксперты.



Исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов выразил мнение, что победы республики — результат качественного изменения среднего профобразования.

«Победы России и Татарстана означают, что российская система профобразования отвечает вызовам современного технологического и экономического уклада. То есть форсайт Агенства стратегических инициатив, сделанный в 2011 году, оказался верным», — считает советник ректора по стратегическим инициативам, доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева считает, что в Татарстане созданы все условия как для поддержки молодежи, так и для профессионального развития молодых людей.

Напомним, Россия заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Студентка Казанского медицинского колледжа Екатерина Садыкова завоевала золотую медаль в европейском чемпионате EuroSkills.

В следующем году чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills пройдет в Санкт-Петербурге. Оргкомитет возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Маргарита Головатенко