Студентка из Казани завоевала золото на европейском чемпионате EuroSkills в Австрии
Студентка Казанского медицинского колледжа Екатерина Садыкова завоевала золотую медаль в европейском чемпионате EuroSkills. Об этом сообщает пресс-служба Министрества здравоохранения Татарстана
Садыкова одержала победу в компетенции «Медицинский и социальный уход». Чемпионат проходил в Австрии, говорится в сообщении Минздрава РТ.
Напомним, в следующем году чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills пройдет в Санкт-Петербурге. Оргкомитет возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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