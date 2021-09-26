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Студентка из Казани завоевала золото на европейском чемпионате EuroSkills в Австрии

21:28, 26.09.2021
Студентка из Казани завоевала золото на европейском чемпионате EuroSkills в Австрии
Фото: Максим Платонов (архив)

Студентка Казанского медицинского колледжа Екатерина Садыкова завоевала золотую медаль в европейском чемпионате EuroSkills. Об этом сообщает пресс-служба Министрества здравоохранения Татарстана

Садыкова одержала победу в компетенции «Медицинский и социальный уход». Чемпионат проходил в Австрии, говорится в сообщении Минздрава РТ.

Напомним, в следующем году чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills пройдет в Санкт-Петербурге. Оргкомитет возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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