Россия заняла первое место на чемпионате EuroSkills Graz 2021
Россия заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Он проходил в Австрии в Граце.
В копилке российской команды 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. В презентационных компетенциях россияне завоевали 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства «Ворлдскиллс Россия».
Напомним, в следующем году чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills пройдет в Санкт-Петербурге. Оргкомитет по подготовке соревнований возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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