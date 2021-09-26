Россия заняла первое место на чемпионате EuroSkills Graz 2021

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия заняла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Он проходил в Австрии в Граце.

В копилке российской команды 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. В презентационных компетенциях россияне завоевали 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства «Ворлдскиллс Россия».

Напомним, в следующем году чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills пройдет в Санкт-Петербурге. Оргкомитет по подготовке соревнований возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Демина