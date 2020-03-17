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Бурганов вошел в оргкомитет EuroSkills-2022, который пройдет в Санкт-Петербурге

19:09, 17.03.2020
Бурганов вошел в оргкомитет EuroSkills-2022, который пройдет в Санкт-Петербурге
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель премьер-министра Татарстана, министр образования Татарстана Рафис Бурганов вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2022 в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Оргкомитет возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Стоит отметить, что тем же документом был упразднен оргкомитет по подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills-2019 в Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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