Бурганов вошел в оргкомитет EuroSkills-2022, который пройдет в Санкт-Петербурге
Заместитель премьер-министра Татарстана, министр образования Татарстана Рафис Бурганов вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2022 в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Оргкомитет возглавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Стоит отметить, что тем же документом был упразднен оргкомитет по подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills-2019 в Казани.ОбществоВласть Татарстан
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