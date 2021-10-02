Новости промышленности

14:59 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Замглавы МИД рассказал о сертификации «Северного потока — 2»

17:23, 02.10.2021
Замглавы МИД рассказал о сертификации «Северного потока — 2»
Фото: angi.ru

В настоящее время идут процедуры по сертификации «Северного потока — 2», но в российском МИД допускают, что противники проекта попытаются помешать этому, сообщил замглавы ведомства Александр Грушко.

«Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», — приводит его слова «РИА Новости».

На днях глава немецкого энергоконцерна Uniper заявил, что сертификация «Северного потока — 2» произойдет еще не скоро.

Фото: gazprom.ru

В Кремле заявляли, что запуск «Северного потока — 2» идет своим чередом, но не называли конкретных сроков его запуска. Подчеркивалось, что возможны «оперативные и менее оперативные» сценарии.

Маргарита Головатенко
Промышленность

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также