Глава Uniper заявил, что сертификация «Северного потока — 2» произойдет еще не скоро
«Сертификация «Северного потока — 2» произойдет так поздно, что зимой он нам [Европе] не поможет», — заявил глава немецкого энергоконцерна Uniper. Такой вывод он сделал на основе имеющейся у него информации, пишет «РИА Новости».
При этом в московском Кремле заявили, что сертификация газопровода, несмотря на смену властей в ФРГ, продолжается. «Поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается, работа идет своим чередом», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Однако представитель Кремля обратил внимание, что точных сроков нет. Есть «сценарии оперативные» и «менее оперативные».
Строительство «Северного потока — 2» завершили утром 10 сентября. Уже 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. Сообщалось, что на их рассмотрение потребуется 4 месяца.
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