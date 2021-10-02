86 психологов и психотерапевтов, помогавших родителям и ученикам казанской школы №175, прошли реабилитацию

Фото: Максим Платонов (архив)

Психологи и психотерапевты, которые оказывали помощь пострадавшим при нападении на казанскую гимназию №175 и свидетелям трагедии, прошли специальный тренинг. Об этом рассказал заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА — профессор и заслуженный врач РТ Анатолий Карпов.

Психологам пришлось работать с очень травмированными людьми, им было трудно.

— Сами психологи выгорают, устают и истощаются. Им тоже нужна помощь, — сказал специалист.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тренинг прошли всего 86 специалистов. Специально для него подготовили программу, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.



Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина рассказывала «Реальному времени», что педагоги и школьники гимназии №175 на протяжении года будут получать психологическую помощь. В самом здании провели глобальную реконструкцию, чтобы ученикам ничего не напоминало о событиях 11 мая.

Кроме того, в следующем году в Татарстане планируют создать ресурсный центр психолого-педагогической помощи, где будут работать клинические и кризисные психологи.



Татьяна Леухина