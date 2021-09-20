В казанской гимназии №175, где в мае произошла стрельба, откроют кабинет психосоциальной поддержки — видео

Фото: Максим Платонов

В казанской гимназии №175, где в мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу, планируют усилить психологическую службу и создать комфортную среду для школьников. Там откроют кабинет психосоциальной поддержки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Помощь будут оказывать татарстанские, московские и другие специалисты. В работе со школьниками они будут учитывать их индивидуальные особенности. Программа поддержки охватит не только учителей и учеников гимназии №175, но и всех, кто в результате трагедии 11 мая мог получить психологическую травму.

В следующем году в Татарстане планируют создать ресурсный центр психолого-педагогической помощи, где будут работать клинические и кризисные психологи. Специалисты отмечают, что после трагедии количество обращений к психологам выросло, особенно среди тех, кого трагедия в гимназии затронула в первую очередь.

Как рассказала перед началом учебного года замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, педагоги и школьники гимназии №175 на протяжении года будут получать психологическую помощь. В самом здании провели глобальную реконструкцию, чтобы ученикам ничего не напоминало о событиях 11 мая. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина