В России коэффициент распространения COVID-19 увеличился до 1,09

В России коэффициент распространения коронавируса увеличился до 1,09. Такие подсчеты провел ТАСС, опираясь на данные оперштаба РФ.

Впервые с 6 июля показатель превысил единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. Среди них — Иркутская область (1,01), Свердловская (1,02), Подмосковье, Ростовская область и Красноярский край (1,03), Воронежская и Самарская области (1,05), Нижегородская область (1,06). В Москве коэффициент увеличился до 1,21, а в Санкт-Петербурге — до 1,25.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай и Бурятия — 0,17%, Сахалинская область — 0,18%, сообщил оперштаб.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина