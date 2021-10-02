В индустриальном парке «Саба» к 2024 году планируется создать более 500 рабочих мест

К 2024 году планируется, что в индустриальном промышленном парке «Саба», расположенном в Сабинском районе РТ, будет размещено 22 резидента и создано 511 рабочих мест. Об этом говорилось на встрече Министерства экономики РТ и Инвестиционно-венчурного фонда РТ с резидентами парка.

Сейчас на его территории 12 резидентов разместили производство деталей для сельхозтехники, оборудования для вентиляции и кондиционирования, мебели и комбикорма.

В администрации района предпринимателей заверили, что для резидентов промпарка «Саба» предусмотрены следующие преимущества: близость рынков сбыта, готовые инженерные сети, предоставление земельных участков без торгов, аренда производственного помещения от 100 руб. за 1 кв. м, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Строительство парка «Саба» завершилось в мае прошлого года. На реализацию проекта направили 307,2 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов и частные инвестиции в размере 77,2 млн рублей. Строительство парка велось по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».