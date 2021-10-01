«Ак Барс» обыграл в гостях ЦСКА в матче КХЛ, Кагарлицкий оформил дубль

«Ак Барс» победил в гостях у московского ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет встречи открыл Дмитрий Кагарлицкий, которому ассистировали Николай Коваленко и Стивен Кэмпфер. Он же отличился в концовке игры, оформив дубль. Причем обе шайбы были заброшены в большинстве.

В самом конце матча Антон Слепышев один гол отыграл, но на большее хозяев не хватило.

Это 18-я победа «Ак Барса» в противостоянии с ЦСКА на уровне КХЛ. У армейской команды осталось 17 победных матчей в соперничестве с «барсами».

Напомним, ранее «Ак Барс» проиграл на выезде «Йокериту», лишившись перед игрой шестерых игроков, из-за чего запасным вратарем пришлось заявлять нападающего.