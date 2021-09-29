«Ак Барс» заявил нападающего Кателевского вратарем на матч с «Йокеритом»

Тренерский штаб Дмитрия Квартальнова заявил полевого игрока в качестве запасного голкипера на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского «Йокерита».

Такое решение принято из-за отстранения от игры шестерых игроков казанской команды по решению властей Финляндии.

В результате «Ак Барс» выйдет на лед «Хартвал Арены» в усеченном составе. В заявке команды на игру всего три тройки нападения и 19 игроков, включая двух голкиперов — Игоря Бобкова и 18-летнего форварда Дмитрия Кателевского.

До сегодняшней игры не допущены вратари Ахтямов и Валиуллин, защитник Хенкель и нападающие Воронков, Линдхольм и Уил. Они не соответствуют финскому санитарному регламенту.

Напомним, ранее КХЛ сообщила о недопуске шестерых хоккеистов «Ак Барса» из-за отсутствия у них вакцинации или недостаточного уровня антител по итогам ПЦР-тестирования.

Встреча начнется в 18.30 по мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».