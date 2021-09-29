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«Ак Барс» в овертайме проиграл «Йокериту» в матче КХЛ

20:58, 29.09.2021 1
«Ак Барс» в овертайме проиграл «Йокериту» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл в овертайме финскому «Йокериту» (3:4 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанской команды по голу забили Николай Коваленко, Дмитрий Кагарлицкий и Артем Галимов. У финнов дублем отметился защитник Никлас Фриман.

Примечательно, что победный гол был заброшен в овертайме после буллита, назначенного за минуту до конца дополнительного времени за снос игрока «Йокерита».

Это поражение прервало пятиматчевую победную серию команды Дмитрия Квартальнова в КХЛ.

Напомним, в этой игре «Ак Барс» не мог рассчитывать сразу на шестерых игроков, которые не были допущены на стадион по санитарным нормам Финляндии. В итоге казанцам пришлось заявить вторым голкипером на матч 18-летнего нападающего Дмитрия Кателевского.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    Уже всем ясно, что таким составом Ак Барс ни на что серьёзное в этом сезоне претендовать не может.
    Квартальнов доигрывает сезон и готовится к праздничной отставке.
    Настала пора искать нового главного тренера для Ак Барса.
    И это будет на 99.9% вероятностью иностранец.
    Других отечественных специалистов на что-нибудь рассчитывающих в плей-офф в лиге не осталось и вряд ли появится к концу сезона.
    Не в курсе, кто на Западе из тренеров являются лучшими.
    Но тренера-канадца, бывшего тренера Вегаса и тренера чемпионов - сборной Канады последнего чемпионата по хоккею с мозгами, можно пригласить на пост главного тренера Ак Барса.
    Деньги есть. Их просто не на что потратить. А над златом чахнуть - себе в убыток.
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