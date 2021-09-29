«Ак Барс» в овертайме проиграл «Йокериту» в матче КХЛ

«Ак Барс» проиграл в овертайме финскому «Йокериту» (3:4 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанской команды по голу забили Николай Коваленко, Дмитрий Кагарлицкий и Артем Галимов. У финнов дублем отметился защитник Никлас Фриман.

Примечательно, что победный гол был заброшен в овертайме после буллита, назначенного за минуту до конца дополнительного времени за снос игрока «Йокерита».

Это поражение прервало пятиматчевую победную серию команды Дмитрия Квартальнова в КХЛ.

Напомним, в этой игре «Ак Барс» не мог рассчитывать сразу на шестерых игроков, которые не были допущены на стадион по санитарным нормам Финляндии. В итоге казанцам пришлось заявить вторым голкипером на матч 18-летнего нападающего Дмитрия Кателевского.