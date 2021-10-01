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В Нижнекамске прокуратура требует от исполкома ликвидировать свалку медотходов

19:36, 01.10.2021
В Нижнекамске прокуратура требует от исполкома ликвидировать свалку медотходов
Фото: прокуратура РТ

Нижнекамская городская прокуратура после проверки установила, что в городе обнаружена несанкционированная свалка медицинских отходов (шприцов, капельниц и систем) на площади 16 кв. м, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В адрес руководителя исполкома города ранее было внесено представление об устранении нарушений законодательства, но их не устранили. После этого прокуратура возбудила против исполкома административное дело по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

Прокуратура направила в суд иск к исполкому с требованием ликвидировать свалку. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Фото: прокуратура РТ

На днях сообщалось, что в Нижнекамске власти ищут инвесторов для того, чтобы превратить бывшую свалку резиновых покрышек и технических отходов шинного производства
у села Прости в горнолыжный центр, мототрек, ботанический сад или стрельбище. Такие предложения руководство города получило от жителей.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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