Ильсуру Метшину представили концепцию парков «Манзара» и «Спортивный»

Мэру Казани Ильсуру Метшину представили концепции парков «Манзара» и «Спортивный», входящих в список 12 проектов, благоустройство которых запланировано в рамках стратегии развития прибрежных территорий реки.



Проекты разрабатывались архитектурным бюро Orchestra Design и «Архдесантом». Как пояснила Екатерина Гольдберг из архитектурного бюро Orchestra Design, в основе концепции парка «Манзара» заложена идея раскрыть панорамные виды на кремль.

Общественное пространство граничит с важными для истории города территориями: Гривкой, Козьей, Ягодной и Адмиралтейской слободами. Планируется усилить городской ландшафт, оформив три ярко выраженные зоны — Березовую гривку, Ягодный и Нижне-Заречный берега.

Потоки гуляющих по парку пешеходов будут разделены. Маршрут будет включать пешую, велосипедную и беговую активности, сохранится возможность транзитного проезда по дамбе. Жители смогут отдыхать здесь круглогодично. Здесь планируется возвести центры хай-дайвинга и пляжных видов спорта, а еще обустроить зону для мини-футбола, пирс для триатлона, многофункциональные спортплощадки, разминочные площадки и прочее.

В спортивном парке организуют универсальное пространство SportBox, в котором будут раздевалки, душевые, пункт приема спортивного питания и небольшое лекционное пространство. Здесь же обустроят детские площадки и прогулочные зоны. Природные места будут сохранены.

Вдоль дамбы проложат два маршрута протяженностью 5 км — пешеходный и велобеговой, сообщает мэрия Казани.

Фото: kzn.ru

По стратегии до 2030 года в Казани создадут крупнейшую экосистему из 12 прибрежных парков вдоль Казанки. Площадь новых пространств составит 1 536 га, власти проложат 150 км пешеходных маршрутов. В 2021 году спроектируют шесть территорий — «Спортивный парк», «Сады у Казанки», Савиновский парк, Русско-Немецкую Швейцарию и парк «Манзара», а еще маршрут от Голубых озер до Волги.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова и реализуется при поддержке мэра Казани Ильсура Метшина Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ под кураторством помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Напомним, «Спортивный парк» в Казани появится на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены». Его благоустройство начнут в следующем году.

Маргарита Головатенко