В СПЧ предлагают повышать квалификацию школьных психологов для предотвращения трагедий

Необходимо повышать уровень квалификации работающих в школе психологов, чтобы можно было выявлять на ранней стадии агрессивное поведение во избежание трагедий, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

— Вот этот пермский убийца — есть информация о том, что он еще в школе проявлял признаки болезни. Надо усиливать корпус школьных психологов, чтобы выявлять такие нарушения на ранней стадии, — сказал он, комментируя стрельбу в пермском университете.

Информация о потенциальном агрессивном поведении в школе должна препятствовать «легальному получению такими людьми оружия», приводит его слова ТАСС.

Сегодня в Пермском крае студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. По последним данным, погибли восемь человек и 24 пострадали, в том числе у 19 человек огнестрельные ранения — однако эта информация явно не окончательная, так как число пострадавших уточняется каждую минуту.

Алексей Нечаев