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В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов

14:36, 01.10.2021
В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов
Фото: Максим Платонов (архив)

В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов, сообщили в пресс-службе вуза. Ученый открыл метод получения графена — самого прочного материала на Земле толщиной в один атом.

«Университет Иннополис уже работает над множеством перспективных направлений: робототехника, блокчейн и близкая мне тема поиска новых материалов с использованием ИИ. Рад, что мне представилась возможность оказать влияние на развитие молодого быстрорастущего университета. Уверен, что приложенные общие усилия позволят быстрее и эффективнее достичь поставленных целей и дадут ощутимую отдачу как в области теоретических исследований, так и в прикладных проектах», — заявил Новоселов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Полный состав наблюдательного совета Университета Иннополис на сегодняшний день выглядит следующим образом:

  • вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко;
  • министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев;
  • министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков;
  • президент Татарстана Рустам Минниханов;
  • заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова;
  • заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов;
  • физик, нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов;
  • председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров;
  • директор компании «1С» Борис Нуралиев;
  • старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов;
  • директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.

Напомним, Чернышенко возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис в июле 2020 года.

Татьяна Демина
Справка

Новоселов — автор более 400 научных статей, индекс Хирша — более 130. По версии аналитического агентства Thomson Reuters, физик входит в число самых цитируемых ученых мира.

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