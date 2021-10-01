В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов
В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов, сообщили в пресс-службе вуза. Ученый открыл метод получения графена — самого прочного материала на Земле толщиной в один атом.
«Университет Иннополис уже работает над множеством перспективных направлений: робототехника, блокчейн и близкая мне тема поиска новых материалов с использованием ИИ. Рад, что мне представилась возможность оказать влияние на развитие молодого быстрорастущего университета. Уверен, что приложенные общие усилия позволят быстрее и эффективнее достичь поставленных целей и дадут ощутимую отдачу как в области теоретических исследований, так и в прикладных проектах», — заявил Новоселов.
Полный состав наблюдательного совета Университета Иннополис на сегодняшний день выглядит следующим образом:
- вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко;
- министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев;
- министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков;
- президент Татарстана Рустам Минниханов;
- заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова;
- заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов;
- физик, нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов;
- председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров;
- директор компании «1С» Борис Нуралиев;
- старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов;
- директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.
Напомним, Чернышенко возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис в июле 2020 года.
Справка
Новоселов — автор более 400 научных статей, индекс Хирша — более 130. По версии аналитического агентства Thomson Reuters, физик входит в число самых цитируемых ученых мира.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым