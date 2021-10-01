В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов

Фото: Максим Платонов (архив)

В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов, сообщили в пресс-службе вуза. Ученый открыл метод получения графена — самого прочного материала на Земле толщиной в один атом.

«Университет Иннополис уже работает над множеством перспективных направлений: робототехника, блокчейн и близкая мне тема поиска новых материалов с использованием ИИ. Рад, что мне представилась возможность оказать влияние на развитие молодого быстрорастущего университета. Уверен, что приложенные общие усилия позволят быстрее и эффективнее достичь поставленных целей и дадут ощутимую отдачу как в области теоретических исследований, так и в прикладных проектах», — заявил Новоселов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Полный состав наблюдательного совета Университета Иннополис на сегодняшний день выглядит следующим образом:

вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко;

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев;

министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков;

президент Татарстана Рустам Минниханов;

заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова;



заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов;



физик, нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов;



председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров;



директор компании «1С» Борис Нуралиев;

старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов;



директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.

Напомним, Чернышенко возглавил наблюдательный совет Университета Иннополис в июле 2020 года.



Татьяна Демина