Путин подписал указ о созыве Государственной думы восьмого созыва

Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве Государственной думы восьмого созыва. Депутаты нижней палаты российского парламента соберутся на первое заседание в новом составе 12 октября, в 10.00.

На прошлой неделе президент заявил, что выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Кроме того, он обратил внимание, что по итогам выборов в Госдуме выросло число фракций. Это, по его мнению, свидетельствует о развитии демократии в России и о демократичности избирательных правил и процедур.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходили 17—19 сентября. ЦИК РФ признал их состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. На выборах приняли участие более 56 млн граждан.



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По данным ЦИК окончательные итоги выборов выглядят так: 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.

Татьяна Демина