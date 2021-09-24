Памфилова: итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%

Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

О возможном принуждении к голосованию на выборах ЦИК получил 166 обращений. В комиссию также поступило 200 обращений о возможной фальсификации выборов. ЦИК проведет проверку этих обращений. Недействительными признаны 40 605 бюллетеней в 43 регионах России, пишет RT.



Памфилова подчеркнула, что в ЦИК РФ не поступило ни одной жалобы за все дни голосования, которая бы требовала коллегиального рассмотрения.



На выборах приняли участие более 56 млн граждан, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

После подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе партии «Единая Россия» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР (7,55%) и «Новые люди» (5,32%).

Центризбирком России направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру материалы по некоторым нарушениям, зафиксированным в Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму восьмого созыва. Северная столица стала лидером по количеству обращений и жалоб на возможные нарушения на избирательных участках.

Маргарита Головатенко