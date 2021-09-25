Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом

Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Государственную думу восьмого созыва прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Такую оценку избирательной кампании он дал на встрече с лидерами партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

Глава государства обратил внимание, что по итогам выборов в Госдуме выросло число фракций. Это, по его мнению, свидетельствует о развитии демократии в России и о демократичности избирательных правил и процедур.

Фото: Максим Платонов

«Единую Россию», которая стала лидером по итогам выборов в Госдуму, Путин поздравил с победой и обратил внимание, что партия доказала свое лидерство.

Накануне ЦИК РФ признал выборы в Госдуму, прошедшие в стране 17—19 сентября, состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. На выборах приняли участие более 56 млн граждан.

Также в ЦИК огласили окончательные итоги выборов: 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.



Татьяна Демина