По делу вице-президента Сбербанка Марины Раковой арестованы три человека

По уголовному делу экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой арестованы три человека. Это управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупной форме. Суд назначил им арест в СИЗО до 28 ноября.

Фото: edu.gov.ru

Два дня назад стало известно, что Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей. Был проведен обыск в ее доме и в рабочих кабинетах Сбербанка. В случае причастности к преступлению ей может грозить до десяти лет лишения свободы, не исключены штрафы. Сама Ракова, предположительно, скрывается от следствия.

Ольга Шагиева