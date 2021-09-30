«РИА Новости»: вице-президент Сбербанка Марина Ракова может скрываться от следствия

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, предположительно, скрывается от следствия, сообщает «РИА Новости». Она не явилась на допрос, работу и выключила телефоны. Также фигурантка по делу о хищении крупной суммы денег перестала выходить на связь с родственниками и покинула место жительства.

Следствие продолжает разыскивать Ракову. По предварительным данным, она скрывается в Московской области и границу страны не пересекала. Официального комментария правоохранительных органов нет.

Фото: edu.gov.ru

На время следствия Ракову на посту вице-президента Сбербанка заменит один из сотрудников организации, передает ТАСС.



Вчера стало известно, что Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей. Был проведен обыск в ее доме и в рабочих кабинетах Сбербанка. В случае причастности к преступлению ей может грозить до десяти лет лишения свободы, не исключены штрафы.

Диана Жиленкова