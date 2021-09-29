Экс-замглавы Минпросвещения Ракову заподозрили в хищении более 50 млн рублей

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову заподозрили в хищении более 50 млн рублей, сообщает «РИА Новости».



По словам источника издания, чиновницу подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на 150 млн рублей. Контракты были заключены в 2019-м. Как сообщил собеседник агентства, Ракова могла пролоббировать выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, которые предназначались на госконтракты по проекту «Учитель будущего».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Во вторник дома у Раковой и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка прошли обыски.

Раковой может грозить до десяти лет тюремного заключения. Не исключается дополнительная санкция в виде штрафа до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.

Маргарита Головатенко