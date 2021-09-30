Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после падения в воду КАМАЗа и Audi на переправе

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

После ДТП с участием КАМАЗа и Audi на паромной переправе Верхний Услон — Аракчино в Казани, при котором оба автомобиля упали в воду, Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку.



Установлено, что около 14.08 на проезжей части у пристани паромной переправы грузовик КАМАЗ столкнулся с автомобилем Audi, в результате чего оба опрокинулись в воду. Водитель Audi, предположительно, погиб. Конструктивные элементы пристани повреждены. На месте работают спасатели МЧС России по Татарстану. В связи с произошедшим работа паромной переправы приостановлена, по предварительной информации, на сутки.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На место происшествия выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский». Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям ответственных должностных лиц. Прокуратура примет меры прокурорского реагирования, если на то будут основания. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Очевидцы рассказали «Реальному времени» подробности столкновения самосвала КАМАЗ и автомобиля Audi, в результате которого обе машины упали в воду. По их словам, грузовик ехал по улице Чехова, ориентируясь в пути по навигатору. В какой-то момент он не свернул в нужном месте и поехал прямо.

Как сообщили в МВД по Татарстану, по предварительным данным, в движении у КАМАЗа отказали тормоза, из-за чего он не смог предотвратить столкновение с легковушкой, которая ожидала парома. По словам очевидцев, на скорости он снес ограждение на переправе. Грузовик перевозил песок. По данным МВД, водитель КАМАЗа смог выбраться из кабины. Audi полностью ушел под воду, машина находится под грузовиком.

На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района РТ Василий Егоров. Обстоятельства случившегося выясняются.

Маргарита Головатенко