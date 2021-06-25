Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию

Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть» — оно прошло в заочной форме. Акционеры одобрили финальные дивиденды за 2020 год в размере 12,3 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

С учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие в размере 9,94 рубля на акцию выплаты за 2020 год составят 22,24 рубля на акцию. 9 июля закрывается реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Также был утвержден новый состав совета директоров. Помощник президента РТ Альберт Нафигин стал новым участником совета. Он сменил Рината Сабирова, который до июля 2020 года работал помощником президента РТ, а после стал главой АО «Газпром межрегионгаз Казань». 30 июня будет избран председатель совета директоров.

В апреле совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год с учетом уже выплаченных за шесть месяцев того же года.



Алексей Нечаев