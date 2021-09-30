Российский участник Олимпиады-2020 Полянский дисквалифицирован на три года за допинг

Два российских триатлониста дисквалифицированы сроком на три года за применение допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Один из дисквалифицированных — участник летней Олимпиады — 2020 в Токио Игорь Полянский. В его и допинг-пробе Александра Брюханкова обнаружены следы рекомбинантного эритропоэтина (рЭПО).

Оба спортсмена признали свою вину, поэтому срок их отстранения от спорта был сокращен до трех лет.

На Олимпиаде-2020 Полянский занял итоговое 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Впервые о возможном отстранении спортсмена стало известно в середине августа, сразу по окончании Олимпийских игр.