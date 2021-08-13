Новости спорта

08:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российский участник Олимпиады-2020 Полянский сдал положительную допинг-пробу

08:33, 13.08.2021
Российский участник Олимпиады-2020 Полянский сдал положительную допинг-пробу
Фото: vk.com

Российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительную допинг-пробу, сообщается на официальном сайте Международного союза триатлона.

В крови участника Олимпийских игр — 2020 в Токио обнаружены следы запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина (рЭПО). Проба была взята еще 21 июля 2021 во время внесоревновательного контроля, когда спортсмена находился на предолимпийском сборе во Владивостоке.

В федерации триатлона России заявили о решении отстранить спортсмена от соревнований, не дожидаясь открытия второй пробы. В отношении триатлониста и его тренеров будет проведено дополнительное расследование.

На Олимпиаде-2020 Полянский занял итоговое 43-е место в соревнованиях по триатлону.

СпортОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем