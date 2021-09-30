Выплату на подготовку ребенка к школе предложил увеличить до 20 тысяч рублей

Выплату на подготовку детей к школе могут сделать ежегодной и установить в размере 20 тысяч рублей. С таким предложением выступила Счетная палата РФ, говорится в отчете ведомства, посвященного проверке использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми.

— Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям такой выплаты ежегодно в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК, — говорится в отчете. Ежегодно на эти цели потребуется 60 млрд рублей.

Аудиторы СП установили, что «расходы на подготовку ребенка к школе в целом по РФ составляют 19 335,38 рубля на мальчика и 23 844,76 рубля на девочку (данные на апрель 2021 года). Это эквивалентно 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы». Поэтому родители нуждаются в дополнительной поддержке при подготовке детей к школе, считают в СП РФ. Напомним, впервые единовременную выплату в 10 тысяч рублей родители с детьми школьного возраста начали получать в августе этого года.

Ранее аналитики одного из крупнейших маркетплейсов Ozon подсчитали, что «минимальный набор для школы на маркетплейсе можно собрать примерно за 2 000 рублей», а в среднем сборы обойдутся в 6 тысяч рублей. В такую корзину родители собирают рюкзак, школьную форму, обувь, разнообразные письменные принадлежности и тетради. Как писало «Реальное время», сообщество казанских родителей отнеслось к этой корзине Ozon как к «смешной».

Луиза Игнатьева