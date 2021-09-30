Хавбек «Рубина» Хван Ин Бом вызван в сборную Южной Кореи
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вошел в заявку сборной Южной Кореи на матчи квалификации чемпионата мира — 2022 по футболу.
Футболист казанцев оказался в списке 27 игроков, вызванных для подготовки к октябрьским играм национальной команды.
В ближайшее время Южной Корее предстоит сыграть две встречи — 7 октября дома против Сирии и 12-го числа месяца в гостях — с Ираном. После двух сыгранных матчей в квалификации корейцы набрали 4 очка и идут на втором месте, уступая 2 балла иранцам.
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