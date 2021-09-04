Хван Ин Бом признан лучшим игроком лета в «Рубине»
Казанский «Рубин» определил лучшего игрока команды стартовых двух месяцев сезона 2021/2022. По итогам июля и августа игроком месяца признан корейский полузващитник Хван Ин Бом.
24-летний полузащитник победил в голосовании болельщиков казанской команды социальных сетях. Напомним, Ин Бом забил 2 мяча в шести турах РПЛ сезона.
Кореец перешел в «Рубин» в прошлом сезоне, перебравшись из MLS.
Ин Бом Хван — лучший игрок «Рубина» в июле-августе по версии болельщиков! #РубинСуперГуд pic.twitter.com/BY9GmFztOz— «Рубин» Казань (@fcrk) September 3, 2021
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