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Хван Ин Бом признан лучшим игроком лета в «Рубине»

16:22, 04.09.2021
Хван Ин Бом признан лучшим игроком лета в «Рубине»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» определил лучшего игрока команды стартовых двух месяцев сезона 2021/2022. По итогам июля и августа игроком месяца признан корейский полузващитник Хван Ин Бом.

24-летний полузащитник победил в голосовании болельщиков казанской команды социальных сетях. Напомним, Ин Бом забил 2 мяча в шести турах РПЛ сезона.

Кореец перешел в «Рубин» в прошлом сезоне, перебравшись из MLS.

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