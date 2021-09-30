Третья фаза испытаний «Спутника V» завершилась успешно
В России успешно завершилась третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
— Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «ГамКовидВак», или «Спутник V». Она завершилась.
Вакцина доказала свою эффективность. Сейчас разработчик препарата — центр им. Гамалеи — разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины, передает «Интерфакс».
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 49 млн россиян. Оба компонента препарата получили уже более 40 млн человек. Выше всего темпы вакцинации в Брянской, Курской, Пензенской областях, на Чукотке и в Санкт-Петербурге. Уже 1,5 млн россиян привились «Спутником Лайт», пишет ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России уровень вакцинации недостаточный.
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить на третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V» среди подростков 100,6 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым