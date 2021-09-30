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Третья фаза испытаний «Спутника V» завершилась успешно

13:45, 30.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Третья фаза испытаний «Спутника V» завершилась успешно
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России успешно завершилась третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «ГамКовидВак», или «Спутник V». Она завершилась.

Вакцина доказала свою эффективность. Сейчас разработчик препарата — центр им. Гамалеи — разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины, передает «Интерфакс».

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 49 млн россиян. Оба компонента препарата получили уже более 40 млн человек. Выше всего темпы вакцинации в Брянской, Курской, Пензенской областях, на Чукотке и в Санкт-Петербурге. Уже 1,5 млн россиян привились «Спутником Лайт», пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России уровень вакцинации недостаточный.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить на третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V» среди подростков 100,6 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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