Инвалиды Татарстана довели «Волжские путешествия+» до банкротства

Фото: Олег Тихонов

Инициатором выступило Общество инвалидов Татарстана

Известное казанское турагентство «Волжские путешествия+», осуществляющее речные туры по Волге, со второй попытки признали банкротом — инициатором, как выяснило «Реальное время», в феврале выступила Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов — Общество инвалидов Республики Татарстан из-за долга в 2,1 миллиона рублей за сорванные туры. Сумма была взыскана судом еще в апреле 2019 года, но не выплачивалась. Наблюдение в турагентстве ввели в апреле, при этом судом установлено, что должник неоднократно затягивал процесс.

Согласно анализу, восстановить платежеспособность турагентства невозможно — его работа не ведется и имущества недостаточно для расчетов с кредиторами. Пока в реестр требований включены семь кредиторов на 67 миллионов рублей, в том числе музей-завопедник «Остров-град Свияжск» (23 тыс.), администрация Волжского бассейна (365,1 тыс.), ООО «Восход» (10 млн) и ООО «ВВП Плюс» (20,2 млн).

— Должником требования кредиторов по денежным обязательствам, включенным определениями Арбитражного суда РТ по данному делу, не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Таким образом, должник обладает признаками банкротства, — решил суд.

Речной перевозчик Татарстана вряд ли сможет возобновить свою деятельность после провала 2018 года. Фото: Роман Хасаев

Конкурсное производство в «Волжских путешествиях+» введено на пять месяцев. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на февраль 2022 года. Конкурсный управляющий компании Тимур Тагиров не смог представить комментарий по решению. В самом турагентстве не берут трубку.

Ранее Тагиров в беседе с «Реальным временем» отмечал, что в конце этого года «Волжские путешествия+» могут и вовсе ликвидировать. Это связано с тем, что речной перевозчик Татарстана вряд ли сможет возобновить свою деятельность после провала 2018 года.

Вояж к банкротству

Планы обанкротить «Волжские путешествия+» были еще в августе 2019-го. Тогда с заявлением в Арбитражный суд Татарстана обратилась Федеральная налоговая служба. Следом за ней в дело вступил КБЭР «Банк Казани», потребовав наложить обеспечительные меры на теплоход «Борис Полевой».

Однако заявление налоговиков завернули, а дело о банкротстве перевозчика завершилось мировым соглашением. По сути, им кредитная организация восполнила недостающие гарантии. Арбитражный суд РТ, учитывая, в частности, желание должника восстановить свою платежеспособность, решил, что права других кредиторов мировая не нарушает, и 19 мая 2020 года утвердил соглашение.

По документу, «Банк Казани» в качестве залогового обеспечения по кредиту на судно «Очарованный странник» забирал себе теплоход «Борис Полевой», который находился во владении и пользовании «Волжских путешествий +». Однако исходом дела осталась недовольна «Судоходная компания» — владелец теплохода «Очарованный странник», и подала кассацию на определение татарстанского арбитража об утверждении мирового соглашения.



По документу, «Банк Казани» в качестве залогового обеспечения по кредиту на судно «Очарованный странник» забирал себе теплоход «Борис Полевой», который находился во владении и пользовании «Волжских путешествий +». Фото: oncruise.ru

Чем провинились «Волжские путешествия+»

«Штормовым» недовольством клиентов для «Волжских путешествий+» обернулся летний сезон 2018 года. Компания, которая долгое время являлась единственным в Татарстане и крупнейшим в Поволжье круизным агентством речных перевозок, в июне вдруг перестала отправлять клиентов в туры.

14 мая 2018 года между «Волжскими путешествиями +» и Всероссийским обществом инвалидов — Обществом инвалидов Республики Татарстан был заключен договор, по которому последнему должны были предоставить комплекс услуг на плавучей базе отдыха «Очарованный странник». На эти цели общество получило 2 миллиона рублей из республиканского бюджета по линии Минтрудсоцзащиты РТ. В начале июля планировался трехдневный рейс по маршруту Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Свияжск — Казань.

Однако по причине неисправностей теплохода «Волжские путешествия+» заявили о невозможности оказать услуги в сроки, а в итоге и вовсе не предоставили их. Всероссийское общество инвалидов с этим мириться не планировало и потребовало вернуть деньги за несостоявшийся вояж. Однако добиться своего им не удалось. При обращении в службу судебных приставов с заявлением о принудительном исполнении решения суда выяснилось, что ТРО ВОИ не единственная пострадавшая от «Волжских путешествий+». Оказалось, что исполнительных листов и желающих получить обратно свои деньги от горе-перевозчика было достаточно много.

Около сотни туристов подали иски в районные суды Казани на взыскание долга и неустойки с «Волжских путешествий+». К середине 2019 года насчитывалось свыше 90 выданных исполнительных листов к перевозчику на сумму более 3,2 миллиона рублей, следует из электронного банка исполнительных производств УФССП по РТ. Последний раз финансовые результаты «Волжских путешествий+» были зафиксированы в 2019 году: выручка составила 3 миллиона, а убыток — 1,2 миллиона.



«Штормовым» недовольством клиентов для «Волжских путешествий+» обернулся летний сезон 2018 года. Фото: Олег Тихонов

Долг перед туристами, оставшимися без путешествия по Волге, остается непогашенным до сих пор. Управление службы судебных приставов рассказывало «Реальному времени», что исполнительные дела пришлось объединять в сводное производство, объявлялся розыск имущества должника, но найти его не удавалось.

В итоге татарстанское управление закрыло все исполнительные производства против «Волжских путешествий+», а это означает, что взыскать средства невозможно из-за отсутствия имущества у должника.



Однако активы «Волжских путешествий+» все-таки удалось разыскать и перевести на баланс компании. «Реальному времени» «конкурсник» Тагиров рассказывал, что в собственности «Волжских путешествий+» находится теплоход «Борис Полевой», а право собственности на «Очарованный странник», на котором должны были отдыхать представители Всероссийского общества инвалидов, подтверждено в первой инстанции арбитража. Их залоговым кредитором выступает КБЭР «Банк Казани».



Дарья Пинегина, Татьяна Демина