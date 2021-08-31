В сельском поселении Лениногорского района Татарстана установили карантин по бешенству

В Тимяшевском поселении Лениногорского района Татарстана установили карантин по бешенству, такой указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг определен на территории личного подсобного хозяйства по улице Октябрьской, 59 села Тимяшево в Тимяшевском сельском поселении. Неблагополучным пунктом установлена вся территория поселения.

В эпизоотическом очаге запрещено посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и персонала. Запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, их перемещение и перегруппировка, а еще снятие шкур с трупов с таких животных. Запрещено лечение больных восприимчивых животных.

В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки, выставки и иные мероприятия, которые связаны с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Еще запрещен ввоз восприимчивых животных и их отлов для вывоза в зоопарки.

Карантин должны отменить по истечении 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного или после уничтожения трупа такого животного.

Разработка плана мероприятий по ликвидации бешенства на этих территориях и его реализация возложены на Главное управление ветеринарии Кабмина РТ. Контроль за исполнением указа возложен на Кабмин республики. Указ вступил в силу 28 августа.

Фото: realnoevremya.ru

В конце августа в селе Урсалабаш в Сулеевском сельском поселении Альметьевского района Татарстана отменили карантин, введенный в связи с заболеванием бешенством животных. Эпизоотический очаг был на территории личного подсобного хозяйства на улице Ахмадуллина. Карантин ввели 22 июня.

Маргарита Головатенко