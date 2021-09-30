Субсидии на строительство трассы М-12 Москва — Казань использовали в полном объеме в 2020 году

Фото: Максим Платонов (архив)

«Автодор» в полном объеме использовал госсубсидии на проектирование и строительство скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.



Субсидии федерального бюджета в объеме 25,6 млрд рублей полностью направили на финансирование I-VIII этапов М-12. За счет бюджетных ассигнований в размере 4,4 млрд руб. профинансировали расходы в рамках «нулевого» этапа М-12, который в 2020 году входил в состав федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В госкомпании напомнили, что подрядчиков большинства этапов выбрали в сентябре прошлого года. Общая стоимость проекта — 550,4 млрд руб., пишет «Интерфакс».



На прошлой неделе стартовала подготовка объектов сетевого комплекса для строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.



Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в 2022 году на строительство М-12 из федерального бюджета выделят 73 млрд рублей. На дороги, по его словам, в следующем году дополнительно выделят 90 миллиардов.



Татьяна Леухина