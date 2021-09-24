Началась подготовка сетевой инфраструктуры для строительства трассы М-12 «Москва — Казань»

Для строительства трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» начали готовить объекты сетевого комплекса. Сначала планируется обеспечить энергоснабжение строительных площадок, а затем и самой магистрали.

Кроме того в планах переустройство воздушных линий в местах, где пройдет новая трасса. Работами занимается ПАО «Россети», пишет ТАСС.

Напомним, для строительства М-12 возвели 27 стройгородков и проложили 269 км временных дорог, по которым доставляются стройматериалы. На этой неделе стало известно, что Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на этапы подготовки территории строительства магистрали «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в 2022 году на строительство М-12 из федерального бюджета выделят 73 млрд рублей. На дороги, по его словам, в следующем году дополнительно выделят 90 миллиардов.



Татьяна Демина