В Казани протестировали онлайн-платформу для координации деятельности уличных музыкантов

Сегодня в Казани в Картинной галерее Константина Васильева уличным музыкантам рассказали о цифровой платформе, на которой они в дальнейшем должны будут бронировать места для выступлений.

Напомним, ранее был официально утвержден порядок координации деятельности уличных музыкантов и аниматоров. Он касается улицы Баумана, а также некоторых парков и скверов.

По новым правилам уличные музыканты должны будут заранее бронировать место для выступления из тех, которые официально утверждены.

Фото: kzn.ru

Проведение выступления допускается только в то время, в том месте и с тем количеством участников, которые были согласованы.

На одной точке музыкант может работать не более 3 часов. В течение дня он имеет право выступить на 4 разных точках. Площадки будут открыты с 10 утра до 10 вечера. Запись доступна на неделю вперед с момента подачи заявки. В ней музыкант должен указать имя и фамилию, жанр и количество участников. Для работы с платформой нужно иметь учетную запись в системе ЕСИА.

Пока цифровая платформа для уличных музыкантов будет работать в тестовом режиме. В новые правила могут внести изменения с учетом пожеланий музыкантов.

— Хотелось бы объяснить, зачем мы все это сделали. Мы посмотрели опыт различных городов. Там, где вопросы различных выступлений и уличных активностей никак не контролируются, со временем наступает хаос. Это мировая практика. У нас пока этого хаоса нет. Но если ничего не делать, со временем он возникнет. Поэтому нужно заранее об этом побеспокоиться, — сказал первый заместитель начальника Управления информационных технологий и связи Казани Евгений Бардебанов.

Мария Короткова